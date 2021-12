Alles uitslagen van de laatste dag van wereldbeker in Salt Lake City

Wereldbeker Dordrecht Schulting ook verder op 1000 meter, Knegt opnieuw gediskwali­fi­ceerd

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht nog altijd kans om alle afstanden te winnen. De Nederlandse plaatste zich vrijdag op de 1000 meter overtuigend voor de kwartfinales en even later bereikte ze met de vrouwenaflossingsploeg de halve finale. Sjinkie Knegt liep opnieuw tegen een diskwalificatie aan.

