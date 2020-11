Alle uitslagen én standen NK allround

Schaatsers Team Reggeborgh voor NK nog tussen hoop en vrees

28 oktober In aanloop naar de NK afstanden, die vrijdag in Heerenveen beginnen, leven de schaatsers van Team Reggeborgh nog tussen hoop en vrees. Zij zijn in afwachting van de resultaten van de coronatesten die bij hun ploeggenoten Janno Botman en Michelle de Jong zijn afgenomen.