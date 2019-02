Al 8070 dagen geen Elfstedentocht: ‘It giet mar net oan’

3000 meter Sablikova troeft De Jong af

7 februari Martina Sablikova heeft bij de WK afstanden in Inzell verrassend goud veroverd op de 3000 meter. Ze troefde in de slotrit Antoinette de Jong af in een baanrecord. De Tsjechische, die voor de vijfde keer de mondiale titel won op deze afstand, klokte 3.58.91. Dat was een baanrecord.