Achtereekte: Overal tweede, maar uiteindelijk win ik de titel

Door Arjan Schouten



Geen Ireen Wüst. Geen Antoinette de Jong. Nee, de concurrente van Carlijn Achtereekte luisterde naar de naam Joy Beune. Achtereekte, die dinsdag haar 29ste verjaardag viert had een pr nodig op de 5000 meter om haar achterstand op haar negen jaar jongere ploeggenote van Jumbo-Visma goed te maken en zo sleepte ze het laatste WK-ticket voor Calgary binnen. ,,Nul keer winnen, overal tweede. Maar uiteindelijk win ik de titel’‘, constateerde Achtereekte terecht, die op de 5000 meter alleen specialiste Esmee Visser voor moest laten gaan.



Haar enige richtpunt was echter Beune, de 19-jarige Twentse die lang op weg leek naar de allroundtitel. Achtereekte moest ruim zes tellen goed maken en slaagde daar in de slotrondes nog in. ,,Joy deed het best wel slim, pakte meteen het initiatief. En toen dacht ik: dit wordt een heel pittig ritje. Als ze dit volhoudt, alle credits naar haar. Voor mij was het écht alles of niks, de ballen uit mijn broek rijden. Ik dacht écht: hoe krijg ik haar nog los? Bleef vechten, zo snel mogelijk naar die eindstreep. Ging behoorlijk stuk, maar ik wist dat ik een heel goede rit reed. Vol door blijven pompen dus. Na de streep viel ik bijna om, moest even tot bezinnen komen. Moest eerst ook even goed kijken, maar daar stond het. Nederlands kampioen.‘’