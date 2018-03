100 kilometer per uur, Nuis hoopt in illuster rijtje wereldrecords te komen

Door Lisette van der Geest De snelste man op de fiets Het wereldsnelheidsrecord op een fiets staat al sinds 1995 op naam van Nederlander Fred Rompelberg. Hij deed er acht jaar over, viel verscheidene keren, maar haalde uiteindelijk in de slipstream van een auto 268.831 kilometer per uur op een zoutvlakte in Utah, Amerika. Voor dit record zat Rompelberg op een speciaal ontworpen fiets, met versnelling met extra zwaar verzet. Met één pedaalomwenteling kon hij bijna 35 meter afleggen, zo rekende wielerwebsite fiets.nl uit. Er zijn meerdere records op de fiets. Fransman Francois Gissy haalde op een raketfiets 333 kilometer per uur, maar in tegenstelling tot Rompelberg deed hij dit niet door zelf te trappen, Gissy kon zijn benen door zijn raketmotor stilhouden.

De snelste vrouw op de fiets

De moeder van drie ging voor het record overall, want ze wilde sneller zijn dan alle mannen. Maar al was ze snel, Denise Mueller kwam ruimschoots tekort bij haar poging de snelste fietser ooit te worden. In december 2016 kwam de Amerikaanse – net als Rompelberg in de slipstream van een auto- in Utah tot 237,76 kilometer per uur. Voor de goede orde: dit was door zelf te trappen, zonder raketmotor. Haar tijd was overigens wél voldoende is voor een vermelding in het Guiness Book of Records en staat nog steeds te boek als de snelste tijd ooit door een vrouw gereden.