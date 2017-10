100 dagen voor de Winterspelen: zeven dingen die je moet weten

In totaal zijn er zes nieuwe stadions gebouwd, waaronder het Olympisch Stadion. De bobslee- en skispringarena liggen in de heuvels in de buurt van het Olympisch Stadion. Uiteraard staan ook de alpine-, snowboard, biathlon én langlaufonderdelen in de bergen rond Pyeongchang geprogrammeerd. Veel disciplines en medaille-evenementen zijn 's avonds bij kunstlicht.



Waar de stadions in de bergen op feeërieke locaties zijn 'neergelegd', is er zorg in Zuid-Korea voor het gebrek aan interesse voor de sneeuwsporten (langlaufen, biathlon, bobsleeën). Het leeuwendeel van de sportliefhebbers in het thuisland hebben veel meer met snelheidssporten (alpineskiën, shorttrack, schaatsen) en kunstrijden. Het organisatiecomité (POCOG) heeft voor de sporten die minder in trek zijn inmiddels aangeklopt bij scholen, overheidsinstellingen en publieke bedrijven.