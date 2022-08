Zwemmen bij Coolhaven is verboden en gevaarlijk: ‘Al vijftien mensen uit het water gehaald’

Met het warme weer zoeken veel Rotterdammers het water op van de Coolhaven. Waarom mag dat niet?

,,We zien inderdaad dat veel mensen zwemmen bij het Tuschinskipark, woensdag zijn vijftien mensen uit het water gehaald door handhavers. Je mag hier namelijk niet zwemmen. Het is verboden om te zwemmen in open water tenzij er een bord langs de kant staat waarop is aangegeven dat het wél mag. Dit is ook voor de eigen veiligheid: De Coolhaven is een druk bevaren route met veel beroeps- en pleziervaart. Zwemmers zijn voor binnenvaartschippers nauwelijks zichtbaar en als de schipper ze wel ziet, kan die niet zomaar even remmen.”