Zwaargewonde na steekincident in Rotterdam-Zuid, man (48) aangehouden

update Jongen (15) gewond na steekpar­tij op de Coolsingel

Een 15-jarige jongen uit Hoogvliet is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.10 uur gewond geraakt na een steekpartij op de Coolsingel in Rotterdam. Hij is aanspreekbaar en per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

9:00