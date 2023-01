Zuidplein is verbouwd: een stuk lichter en ruimer, maar het winkelaanbod mag beter

Nooit meer zoeken naar je bus op Zuidplein: alle lijnen nu op één plek

Vergeet de slecht verlichte haltes onder de donkere metrobaan, vergeet het zoeken naar de juiste bus, vanaf vandaag vertrekken alle buslijnen op Rotterdam-Zuidplein vanaf één plek: het nieuwe busstation. Al is het voor menig reiziger nog even zoeken naar de haltes aan de noordzijde. Want ja, een bouwput, dat blijft het nieuwe hart van Zuid nog wel even.

13 juni