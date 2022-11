Zuidplas ziet flexwoningen wel zitten: ‘Het is geen kwestie van of-of, maar van en-en’

Corrupte beveiliger in drugszaak komt naar uitspraak rechtbank en moet gelijk de bak in

Hij had er kennelijk niet op gerekend en wilde eigenlijk de rechtszaal uitlopen nadat uitspraak was gedaan in een omvangrijke drugszaak. Maar de van corruptie verdachte beveiliger Gregory L. (32) moest gelijk mee met de parketpolitie om naar de gevangenis te worden gebracht. Hij mocht nog wel even knuffelen met zijn moeder en zijn vriendin.

3 november