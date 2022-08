Zuidplas verbijsterd over onaangekondigde opvang vluchtelingen: ‘Dit vraagt om een stevig gesprek’

update Verwaar­loos­de kitten met ketting strak om nek aangetrof­fen in Rotterdam-West: ‘Vreselijk’

Aan de Hulkstraat in Rotterdam-West is begin deze week een verwaarloosde kitten aangetroffen. Er was een lange ketting strak om de nek van het diertje gewikkeld. De kitten is naar het Dierenopvangcentrum Vlaardingen gebracht. ‘Het katje kreeg bijna geen adem meer. Zo zielig.’

