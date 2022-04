Zuidplas schaft opwaarderingssysteem afvalpas af

Verouderd

De reden dat wordt overgeschakeld naar een ander systeem is dat de leverancier stopt met het ondersteunen van het registratiesysteem dat volgens kenners verouderd is. Voor de gemeente Zuidplas was dat aanleiding te kijken of het niet beter en anders kan. ,,Om het voor inwoners gemakkelijk te maken, zorgen we ervoor dat zij niet meer bij een dichte container staan door een tekort aan saldo”,, aldus het college.

Toegangscode

Enkele weken geleden was nog sprake van een mogelijk acuut probleem dat afvalcontainers in Zuidplas niet meer open zouden kunnen. Dat lijkt nu voorbij. Alle gebruikers van ondergrondse containers ontvangen tussen 19 en 22 april een brief met informatie over deze verandering. Hierin staat ook een toegangscode tot een nieuwe website om zelf de stortingen op de container te kunnen volgen. Ook is er een overzicht van veel gestelde vragen toegevoegd bij de brief. Dat is ook te vinden op www.cyclusnv.nl/faqzuidplas of op www.zuidplas.nl/afval