Zuid-Holland splijt in twee: platteland kiest BBB, grote steden gaan naar VVD en GroenLinks

Na de eclatante overwinning van de BoerBurgerBeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen kan Den Haag zich op gaan maken voor een nog steviger discussie over stikstof. In de grote steden kiest de kiezer juist voor een andere koers.

Het beeld was treffend: een bijna voltallige fractie van de BoerBurgerBeweging die euforisch juichte nadat de uitslagen binnen kwamen op het Zuid-Hollandse Provinciehuis in Den Haag. Het waren de meest luidruchtige vreugdekreten van de avond; de provincie had de stad ingenomen, zoveel was duidelijk.

Wie in de aanloop naar de verkiezingen over het platteland reed, kan amper verrast zijn over de uitslag. Er waren maar weinig weilanden waar geen spandoek, bord of slogan van de BoerBurgerBeweging te zien was.

Surrealistische uitslag

De campagne vertaalde zich naar een surrealistische uitslag, waar menig BBB’er niet van had durven dromen. De steden laten een geheel ander beeld zien. In Leiden werd GroenLinks overtuigend de grootste, in Den Haag de VVD. Met 70 procent van de stemmen geteld kiest ook Rotterdam voor GroenLinks.

GroenLinks kreeg in Rotterdam 13,6 procent van de stemmen, meer dan vier jaar geleden én meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. ‘Is deze uitslag in Rotterdam echt?’, reageerde GL-raadslid Larissa Vlieger vannacht via Twitter. ‘Feels like a dream.’

‘Is deze uitslag in Rotterdam echt?’

De tweede partij in de Rotterdamse uitslag is D66, dat ook groeide: 12,4 procent. Daarna volgt de VVD, die juist inlevert en op 9,5 procent uitkomt. De PvdA is de vierde partij in de stad met 8,6 procent. De opkomst was in de stad nog iets lager dan vier jaar geleden.

Het zal een hels karwei worden om de kloof tussen stad en platteland te dichten. De lijsttrekker van BBB in Zuid-Holland, Hans Veentjer, liet direct na de uitslagen al weten gedwongen uitkoop van boeren door stikstof niet te accepteren. Het zet de toch al gevoelige discussie over dit dossier met het kabinet Rutte IV verder op scherp.

