Zowel slachtoffer als verdachte gewond bij steekpartij in Rotterdam-Delfshaven

Op de galerij van woningen aan de Pelgrimstraat in Rotterdam-Delfshaven heeft in de nacht van zaterdag op zondag even voor 01.00 uur een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij zijn zowel het slachtoffer als de verdachte gewond geraakt.