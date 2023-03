Zorgen over voortbestaan van deze basisschool door lerarentekort: ‘Dit zagen we niet aankomen’

Marathonlo­pers al goed voor driekwart miljoen euro voor bijzondere Daniel den Hoedbrug

Het geld voor de aanleg van de Daniel den Hoedloopbrug over de 's-Gravendijkwal nabij het Erasmus MC in Rotterdam druppelt gestaag binnen. De eerste maanden van dit jaar hebben een half miljoen euro opgeleverd, zodat de teller nu op 775.000 euro staat. ,,We hopen op een mooie eindsprint”, zeggen ze bij KWF.