Zorgen om gezondheidsschade door antennemasten: 'Norm wordt ruimschoots overschreden’

Een complotdenker is hij niet. Kom bij hem dus niet aan met verhalen dat een geheime wereldregering via zendmasten haar ultralinkse ideeën wil doordrukken. Hij maakt zich om een andere reden druk om een telefoonantenne in Heinenoord, namelijk omdat hij er medische klachten van heeft.

Hoofdpijn, prikkelingen, oorsuizen en duizeligheid. Het is een greep uit de klachten die bij een inwoner van Mijnsheerenland begonnen te spelen nadat belbedrijf KPN via een zendmast aan de - 3 kilometer verderop gelegen - Reedijk het 5G-signaal (voor snel mobiel internet) ging uitzenden. Zijn naam heeft hij liever niet in de krant, want o wee, straks denken dorpsgenoten dat hij gek is. ,,Natuurlijk ken ik die complotten. Maar daar heb ik helemaal niks mee. Ik heb ook niets tegen die masten, als exploitanten zich maar aan de norm houden. En dat is nu het punt, die werden hier ruimschoots overschreden.’’

Iedereen die een beetje natuurkunde heeft gehad op school weet: antennes, maar ook speakers, tv’s en alle andere apparaten met (elektro)magneten leveren een magnetisch veld op. Die sterkte wordt uitgedrukt in microTesla. Als meetwaarden boven 0,40 microTesla komen, kan dat bij langdurige blootstelling gevolgen hebben voor de gezondheid.

Volgens gezondheidsinstituut RIVM moeten situaties waar de veldsterkte meer dan 0,40 microTesla bedraagt zoveel mogelijk worden voorkomen. En dat is, zo stelt de Mijnsheerenlander, niet altijd het geval met de mast in Heinenoord. ,,Met behulp van een mobieltje en een speciale app kan je de veldsterkte zelf meten. Ik mat één keertje in het uitzendgebied van de mast 1,47 microTesla, veel hoger dan het advies van het RIVM.’’ Hij gebruikte voor zijn meting de app Radiation Detector. Wetenschapssite Dps.org stelde eerder dat met zulke programmaatjes redelijk nauwkeurige metingen kunnen worden gedaan.

De Mijnsheerenlander geeft toe: hij had zelf ook niet een-twee-drie door waar zijn klachten vandaan kwamen. ,,Ik dacht eerst aan een illegale zendinstallatie. Totdat ik een keer naar buiten ging om te meten: hoe dichter ik vanuit een bepaalde richting bij de antenne kwam, hoe hoger de veldsterkte werd.’’ Hij trok bij KPN aan de bel en hoewel zijn klacht nog in behandeling is, valt het hem op dat de meetwaarden sindsdien weer rond de norm van het RIVM liggen. ,,Ik voel me ook beter. Maar wie garandeert mij dat ze het signaal niet weer opvoeren?’'

Over de door de Mijnsheerenlander geconstateerde overschrijding, zegt een woordvoerder van KPN: ,,We blijven áltijd ruim binnen die stralingslimieten. En de toezichthouder controleert dit ook en publiceert alle metingen online.’’ Het belbedrijf benadrukt verder dat de zendmast niet alleen wordt gebruikt om het 5G-signaal uit te zenden. ,,Wij hebben over heel Nederland antennemasten staan, ruim 5000 in totaal en die zijn in feite allemaal technologieneutraal. Dat wil zeggen dat ze zowel 2G, 4G als 5G ondersteunen.’’

Raadslid Werner de Jong van Constructief Hoeksche Waard zegt dat zich bij zijn partij meer burgers hebben gemeld met klachten. Hij heeft het college van B en W daarom vragen gesteld of er in Hoeksche Waard ooit onderzoek is gedaan naar de risico’s van antennemasten die 5G ondersteunen. In 2020 vroeg een andere partij daar ook al eens om, maar dat haalde niets uit. ,,In de tussentijd zijn er wel antennemasten bijgekomen. Ik zeg niet dat ze kwaad kunnen, maar stel een onderzoek in als er bezorgdheid over is. Daar ben je voor als gemeente.’’

De Jong begrijpt goed dat de Mijnsheerenlander anoniem wil blijven. ,,Je wordt al snel in een bepaalde hoek gezet als je vragen stelt over moderne technieken. Zo’n veertig jaar terug nam iedereen ook aan dat asbest geen kwaad kon. Nu mag dat alleen maar worden verwijderd door mannen in witte pakken.’’

