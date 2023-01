Zoon van onwel geworden vrouw mishandelt ambulancepersoneel in Rotterdam

Noors vliegtuig­je stortte neer in Calandka­naal door noodlottig ongeval

Een noodlottig ongeval zorgde ervoor dat het Noorse vliegtuigje op 5 juni 2022 neerstortte in het Calandkanaal in de haven van Rotterdam. Het is goed mogelijk dat dit mede kwam door het slechte weer die dag, zegt de politie na afronding van het onderzoek. Bij de crash kwamen de 58-jarige Lars Haukeland en zijn zoon Filip (15) uit de Noorse stad Bergen om het leven.

10 januari