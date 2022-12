Zoon (19) steekt moeder, buurman én agent neer: ‘Binnen paar minuten stonden er 14 politieauto’s’

Toch weer Piet-op­hef in Rotterdam: ‘Ik wil in gesprek blijven met mensen die meer tijd nodig hebben’

In de Rotterdamse gemeenteraad woedde de afgelopen weken opnieuw een fel debat over Piet, die bij sommige intochten in de stad nog erg op de Piet van vroeger leek. Wethouder Faouzi Achbar (Denk) baalt van de ophef, maar wil niet te hard oordelen.

4 december