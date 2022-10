Zomerse temperaturen in de herfstvakantie: horecazaken verwachten ‘gekkenhuis’ op het terras

column Met een blik op oneindig lopen we al ‘sorry’ mompelend snel langs bedelaars

Klein, ingevallen wangen, nog geen 45 kilo. Dagelijks stond ze bij de ingang van de Albert Heijn, met in de hand een verfrommelde Straatkrant. De meeste bezoekers gaven niets, want dat geld zou toch ‘direct naar alcohol of drugs gaan’, en het krantje hoefden ze niet. Heel soms kreeg ze een euro, met kerst zelfs twee, snel in de handen geduwd. We kenden haar allemaal, maar niemand stelde een vraag.

13:21