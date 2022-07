Zomerse Buitenbios in Barendrecht: ‘Ook in stromende regen gaan we naar de film’

Twee minuten metBewoners van Barendrecht kunnen deze zomer van 17 tot en met 20 augustus genieten van bioscoopfilms op het grasveld van Verse Grond, pal achter het station. Ook als het regent, gaat de film door. ,,Ik zag vorig jaar in de stromende regen een film van de Pleinbios in Rotterdam. Dat was een prachtige avond.”

Welke films zijn er te zien?

,,De enige titel die we nu kunnen onthullen, is the Biggest little Farm. Van de andere drie films hebben we de licenties nog niet rond. Maar ik kan alvast zeggen dat er een Nederlandse film tussen zit en eentje over een bekende buitenlandse, extraverte zanger.”

The Biggest little Farm gaat over een stel uit Los Angeles dat het bruisende stadsleven verruilt voor het platteland en een boerderij begint. Spreekt zo'n film niet vooral een elitair publiek aan?

,,Ik denk dat de mensen die hierop af komen wel bezig zijn met duurzaamheid. Dat pas ook bij ons."

Wat is Verse Grond eigenlijk voor een organisatie?

,,We zitten op het terrein van een handelaar in groenten- en fruit die naar een andere locatie verhuist. Er komt een woonwijk: Stationstuinen. Tot de bouw begint, maken we van deze grond een leuke plek voor omwonenden. Zo is er een kas waarin sinds maart een café zit, Clementine. De Buitenbios komt er nu bij voor de reuring.”

Reuring is wel fijn voor bewoners. Je hoort altijd dat er weinig te doen is in Barendrecht.

,,Je moet inderdaad wel goed zoeken!”

Hoeveel mensen kunnen er in de Buitenbios?

,,We beginnen met zestig man. Maar het grasveld kan veel meer mensen hebben. Je zou er ook een festival kunnen organiseren.”

De Pleinbios in Rotterdam komt telkens in zwaar weer als het regent en bezoekers wegblijven. Wat doen jullie als het giet?

,,Dan gaat de film gewoon door, ha ha. Ik heb vorig jaar in de stromende regen een film gezien bij de Pleinbios aan de Wilhelminakade achter Hotel New York in Rotterdam. Dat was een prachtige avond.”

