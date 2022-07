Zomercarnaval definitief zonder praalwagens: ‘Er zijn geen loodsen meer beschikbaar in de stad’

,,Er zijn geen loodsen meer beschikbaar in de stad”, verklaart festivaldirecteur Guus Dutrieux de afwezigheid van praalwagens. ,,Dat is goed voor Rotterdam, want bedrijventerreinen worden herontwikkeld ten bate van woningen, maar minder goed voor ons. Want als er geen loodsen zijn, hebben wij geen ruimte om de praalwagens in op te bouwen.”

Geschikte loods

Tot en met de editie van 2019 lukte het de organisatie van het zomercarnaval wel om een geschikte locatie te vinden voor de sierlijke kunstwerken op wielen waar de queens op dansen. ,,Dat was elk jaar weer een enorme zoektocht”, legt Dutrieux uit. ,,In 2019 zaten we zelfs in een pand in de Botlek. Veel te ver weg van de bewoonde wereld. Daarom hebben we definitief afscheid genomen van de praalwagens. Het is niet meer te doen.”