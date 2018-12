Zoektocht naar vijf opvarenden op Noordzee gestaakt: mogelijk valse melding

Vrouw op bekende oorlogsfo­to is 'Vieze Vicky’

17:32 De onbekende vrouw op een iconische oorlogsfoto die Cas Oorthuys maakte in de Hongerwinter in Amsterdam, blijkt een inwoonster van de Jordaan te zijn. Ze ging door het leven als ‘Vieze Vicky’. Dat is afgelopen week gebleken in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.