Zoektocht naar vermiste Urker stuurman Wilco (20) beëindigd: ‘In gedachten bij ouders en familie’

Niet voor niets blijven mensen lang in Ommoord wonen: Pouw Hofman (85) brengt ode aan wijk

Ommoord staat misschien bekend om zijn hoogbouw, het is er ook heel groen. Niet voor niets blijven mensen er graag lang wonen: het aandeel ouderen is er enorm. Een van hen is scenarioschrijver Pouw Hofman (85), die met een revue een ode brengt aan een van de grootste wijken van Rotterdam.

17 april