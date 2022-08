Zoektocht naar mogelijke drenkeling in Coolhaven

MET VIDEO Zo is het om grootste schip ter wereld haven binnen te loodsen: ‘Als rijden in de stad in een auto zonder remmen’

Het grootste containerschip ter wereld inparkeren? Geen probleem voor Sebastiaan Weisman (45) . De loods zorgde er vanavond voor dat de Ever Alot - onder grote publieke belangstelling - veilig in de Amazonehaven aankwam. ,,Varen met zo’n schip is als rijden in de stad in een auto zonder remmen.”

12 augustus