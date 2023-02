Zo willen ondernemers Witte de With voorkomen dat hun straat een bende wordt tijdens afvalstaking

rotterdam van toen De kerk die het bombarde­ment doorstond maar tóch gesloopt werd

Een oudje dat toch wel voor de nodige verwarring zorgde. Niet iedereen had meteen door welk monumentaal gebouw op de raadplaat van vorige week werd gesloopt. Van het oorspronkelijke gebedshuis was dan ook niet veel meer over toen het in 1968 in zwart-wit werd vereeuwigd.