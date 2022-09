Zo wil SOR ouderen woningen laten delen: ‘Dit is dé oplossing voor de woningnood en eenzaamheid’

Hoe werkt dat precies, woningdelen voor ouderen?

,,Wij hebben genoeg huizen in ons bezit die daar geschikt voor zijn. Mensen delen dan bijvoorbeeld de keuken en badkamer, maar hebben ook een eigen leefruimte. Voordeel hiervan is dat ook de woonlasten gedeeld kunnen worden: met de huidige energiecrisis is dat financieel heel interessant.’’

En zitten ouderen daar wel op te wachten?

,,Ja zeker! Wij hebben het onafhankelijke onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy gevraagd een onderzoek te doen onder onze huurders. Daaruit bleek een op de vijf van de huurders het wel te zien zitten om een woning te delen met een ander. Met name omdat zij hierdoor ook gezelschap hebben, en dat helpt dan weer om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.’’

Komen zij dan met een onbekende te wonen?

,,Nee, dat zeker niet. We willen juist dat mensen samen met een bekende of familielid gaan wonen. Dat ze dus in hun eigen kringen kunnen kijken of er ook iemand is die openstaat voor een huisgenoot. Of juist andersom: als je ruim woont en ruimte hebt voor een ander, dat er iemand bij je kan intrekken. Dat is voor veel ouderen ook veel gezelliger.’’

Hoe concreet is dat plan nu precies?

,,Vanuit de SOR zijn we er in principe helemaal klaar voor, maar er is helaas een onderdeel waar we tegenaan lopen. Wanneer twee ouderen een woning delen, kan dat ervoor zorgen dat bijvoorbeeld hun huurtoeslag of AOW-uitkering wordt gekort. Dat is wat mensen er nu van weerhoudt. Daarom is onze oproep aan de overheid ook om in gesprek te gaan om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Het kan namelijk enorm helpen met de woningnood en de doorstroming van woningen.’’

