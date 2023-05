Zo wil GroenLinks ervoor zorgen dat arme Schiedammers hun energieslurpende koelkast inruilen

Tamar deed onderzoek naar eigen familie en stuitte op bijzondere details: ‘Bizar dat ik daar niets van wist’

,,Mama, waar komt onze familie vandaan?” vroeg de zoon van Tamar Drescher (48) toen hij 5 jaar oud was. ,,Papa’s familie komt uit Friesland”, antwoordde ze. Maar over haar eigen familie kon ze hem eigenlijk niets vertellen. Daarover was nooit gepraat - te pijnlijk en emotioneel. En dus ging ze op onderzoek uit. Nu, vijf jaar later, heeft ze de antwoorden. Met soms gruwelijke details.