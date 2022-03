Zo lieten deze broers het bedrijf van hun vader uitgroeien tot een grote naam in recycling

Wie kent ze niet: de grote blauwe trucks van Renes, met knalgele letters. In de regio Rotterdam rijden ze genoeg. Willem Renes komt net nog van zo’n wagen af. ,,Het was even nodig, dus ja dan spring ik gewoon bij”, vertelt hij. Ook al is hij samen met zijn oudere broer verantwoordelijk voor de leiding, even een rondje rijden doet hij graag. ,,Dat blijf toch altijd leuk om te doen.”