Zo kwamen vier Rotterdamse partijen tóch bij elkaar: ‘We dachten: wat doet zij nou?’

Verkenner: verkie­zings­win­naar Echt voor Barend­recht moet het echt alleen doen in Barend­recht

Echt voor Barendrecht gaat alleen regeren. Althans, dat is de conclusie van de verkenner na de eerste gespreksronden. Het is uitzonderlijk in Nederland dat één partij het voor het zeggen krijgt in een gemeente.

28 maart