Zo krijgen afgedankte wieken van windmolens tweede leven: ‘Je kunt het op allerlei manieren gebruiken’

Of hij wilde meedenken over een nieuwe speeltuin? Natúúrlijk wilde Jos de Krieger dat. Als architect in opleiding dook hij in 2006 met twee collega’s vol enthousiasme op het project in Rotterdam-Noord. ,,Het uitgangspunt van ons bureau is: zo veel mogelijk materialen hergebruiken. De glijbaan, tegels en bomen hebben we kunnen redden, de oude houten toestellen waren verrot. Vervolgens zijn we gaan kijken hoe we nieuwe speeltoestellen konden bouwen.”