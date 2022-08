Zo is het om grootste schip ter wereld haven binnen te loodsen: ‘Als rijden in de stad in een auto zonder remmen’

Grootste container­sche­pen ter wereld doen Rotterdam aan: ook nieuw record­schip komt langs

‘s Werelds grootste containerschepen zijn deze zomer te bewonderen in haven van Rotterdam. De Ever Art, met plaats voor net geen 24.000 containers, lag afgelopen weekend op de Maasvlakte. Toch is het nog niet het grootste containerschip: de nóg grotere Ever Alot meert begin augustus aan.

12 juli