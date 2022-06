Zintuigen prikkelen in de belevingstuin, bijvoorbeeld met een rolstoelschommel

Verdachte opgepakt met flinke ‘medicijn­col­lec­tie’ in Rotterdam-Ooster­flank

De politie heeft dit weekend in de Rotterdamse wijk Oosterflank een vermoedelijke drugsdealer aangehouden. In zijn woning vond de politie een grote hoeveelheid medicijnen. De medicatie staat vermeld in de opiumwet en is dus strafbaar.

