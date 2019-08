Zin in pepernoten? Ze liggen alweer in de schappen

column ‘De student mag kotsen op straat en de vandaal uithangen’

14:05 ‘Het is stil in de stad,’ zei een vriend tegen mij. We zaten aan een espresso op de Botersloot. Klokslag negen uur. Inderdaad, er liep vrijwel niemand over straat. Rotterdam in de vakantieperiode. ‘Heerlijk,’ beaamde ik, ‘maar ’s nachts is het anders.’