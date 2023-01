Zijn DNA zit op explosief voor deur, maar verdachte zegt dat hij alibi had

Vraagte­kens rond dode man (59) in Schiedamse woning, verdachte aangehou­den

De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dode man (59) die deze week in een Schiedamse woning werd gevonden. Toch is het nog altijd onduidelijk of het slachtoffer daadwerkelijk door iemand is gedood.

