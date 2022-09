Zij waren daar omdat zij hun buren wilden leren kennen en nu is het eiland in rouw

In de Hoeksche Waard hangen de vlaggen halfstok uit medeleven en als steunbetuiging aan de nabestaanden. Na het truckdrama in de buurtschap bij Nieuw-Beijerland kondigde de gemeente een week van rouw af, waarbij alle evenementen zijn afgelast.

Weten wie je buren zijn

Juist om die reden werd de jaarlijkse barbecue in de Zuidzijde gehouden. Nieuwe bewoners waren expliciet uitgenodigd voor dit feest - door corona was het er de laatste jaren niet van gekomen. En dat werd gevoeld, want je kan maar beter weten wie je buren zijn. Handig voor het kopje suiker, het lenen van een boor, een vastgelopen iPad, een praatje, het verzorgen van de planten tijdens vakanties of een oogje in het zeil bij onraad. Hoe wreed kan het lot zijn.