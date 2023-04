Zij vonden hun grote liefde dankzij de marathon: ‘Zoenen lukte niet meer met onze stramme spieren’

Het is bijna tijd voor de marathon! Wat moet je als loper deze laatste dagen vooral wel en niet doen?

Het is bijna zover. Nog even en alle 17.000 lopers staan aan de start voor de marathon van Rotterdam. Ze hebben getraind, gebuffeld, gezweet en vooral afgezien. De Coolsingel is eindelijk in zicht, maar wat doe je als atleet in zo’n laatste week? Wat moet je laten?