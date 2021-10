Zij huiveren voor de nieuwe energierekening, maar er gloort hoop: ‘Ze zeggen dat het gaat schelen’

Directeur MiniWorld is woest na zoveelste lekkage: ‘Dan is het bam, en het water spuit tegen het plafond’

7 oktober Het water staat directeur Marc van Buren van MiniWorld Rotterdam tot aan de lippen. Net als tijdens eerdere hoosbuien gutste het water deze week de attractie aan het Weena binnen, tot wanhoop van alles en iedereen die deze miniatuurwereld een warm hart toedraagt. Het is nu pompen of verzuipen voor de organisatie, maar een reddingsboei lijkt niet in zicht. ,,We zijn aangeslagen, maar niet verslagen.’’