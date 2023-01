Ziekte heeft Feyenoorder en zakenman Dennis de Roo diepgaand veranderd: ‘Familie is het belangrijkste wat er is’

Fumiko Miura kijkt haar ogen uit in Rotterdam: ‘Dit zou in een Japanse stad ondenkbaar zijn’

Twee keer per dag brood eten? Fumiko Miura (50), geboren in het Japanse Shinshiro, woont twintig jaar in Rotterdam, maar kan daar niet aan wennen. Maar onze bitterballen? Die zijn fantastisch! Miura lanceert vrijdag haar eerste boek Polderjapanner, over de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Japan. Wat valt haar eigenlijk op aan Rotterdam? En wat mogen Japanners in Rotterdam écht niet missen?

