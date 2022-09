Ziekenhuisopname kan veel korter dankzij gebruik kunstmatige intelligentie

Een computerprogramma, aangestuurd door kunstmatige intelligentie, dat voorspelt hoe lang een patiënt na een operatie in een ziekenhuisbed moet blijven - is donderdag als proef in het Erasmus MC in gebruik genomen. De verwachtingen zijn hooggespannen. ,,De gemiddelde opnameduur is nu vijf dagen. Dit kan zo met drie dagen worden verkort.”

Na vijf jaar testen wordt het voorspelmodel de komende vier maanden in de praktijk getest op de afdelingen maag-darm- en oncologische chirurgie van het Erasmus. Davy van de Sande, promovendus Intensive Care, onderzocht of en hoe de ligduur in het ziekenhuis kan worden verkort.

Hij noemt dat prettiger voor de patiënt die mogelijk eerder naar huis kan en beter voor de zorg dat op die manier forse kostenbesparingen kan realiseren.

Onwenselijke situatie

,,Een patiënt wordt soms langer opgenomen dan noodzakelijk is. Dat is onwenselijk”, legt Van de Sande uit die op dit onderzoek hoopt te promoveren. ,,Voor een patiënt is het prettiger vroegtijdig het ziekenhuis te verlaten en het geeft artsen en verpleegkundigen meer lucht.”

Door kunstmatige intelligentie voorspelt zijn model op basis van onder meer de duur van de operatie, de medicatie en de conditie van een patiënt op de tweede dag na een operatie of iemand veilig (dus zonder grote ingrepen, zoals het toedienen van antibiotica via een infuus) het ziekenhuis kan verlaten. ,,De gemiddelde opnameduur is nu vijf dagen en kan zo met drie dagen verkort worden.”

Onnodig lange wachtlijsten

Per afdeling zou het 260 opnamedagen kunnen schelen, wat overeenkomt met de inzet van drie ziekenhuismedewerkers. Van de Sande: ,,Dat voorkomt onnodig lange wachtlijsten voor operaties en zorgt voor meer focus op de patiënten die dat nodig hebben. Dus minder druk op de zorg en meer werkplezier.”

Eind december eindigt de proef. Dan wordt duidelijk of het op meer afdelingen in het Erasmus MC en in andere ziekenhuizen kan worden ingezet.

