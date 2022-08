Zeventien jaar na kofferbakmoord komt eind van het proces in zicht

Niet alleen Van M., die zegt onschuldig te zijn, ging in hoger beroep. Dat deed justitie ook. Ze had twintig jaar cel geëist en vond de door de rechtbank opgelegde straf te laag. Het hoger beroep had afgelopen juni al moeten plaatsvinden. Steeds nieuwe aanvullende onderzoeken zorgden echter voor uitstel. Het hof stelt voor de behandeling van de zaak vier dagen nodig te hebben, mede omdat – opnieuw – verschillende getuigen, onder wie een deskundige, in de rechtszaal ondervraagd moeten worden.

Onvoldoende bewijs

Caroline van Toledo werd in 2005 op gruwelijke wijze om het leven gebracht, nadat haar huis na een inbraak in brand was gestoken. De alleenwonende vrouw werd gekneveld in de kofferbak van haar auto gestopt. Die werd naar een afgelegen gebied gereden en daar in brand gestoken. Brandweerlieden troffen haar verkoolde lichaam aan.