Zevenkamp vreest parkeerprobleem bij komst Albert Heijn

De komst van Albert Heijn naar het Ambachtsplein blijft de gemoederen bezighouden in Zevenkamp. Weliswaar is de Rotterdamse buurt blij dat de leegstand in het winkelcentrum eindelijk wordt gevuld, al is dat pas medio 2024, gevreesd wordt wel voor een parkeerprobleem.

Een grote supermarkt erbij betekent veel extra verkeer, verwachten ze in Zevenkamp. Volgens de parkeernorm zijn voor een winkel van 1625 vierkante meter zo’n 65 parkeerplaatsen nodig. En die zijn er niet volgens het wijkcomité. Dus werd verkeerswethouder Judith Bokhove per brief gevraagd om meer plekken te creëren.

De wethouder liet op haar beurt weten dat niet nodig te vinden. Uit onderzoek van de dienst Stadsontwikkeling zou immers blijken dat er nog voldoende parkeerruimte is in de buurt om de klanten van Albert Heijn op de vangen. Op de drukste momenten is volgens Stadsontwikkeling slechts tweederde van alle parkeerplaatsen bij het winkelcentrum in gebruik. Daarnaast zijn er nog ruim 130 plekken vrij in het gebied tussen metrolijn en Zevenkampse Ring.

Supermarkt

Volgens het wijkcomité is in de berekeningen echter geen rekening gehouden met nieuwbouw. Binnen een paar jaar verrijzen tachtig nieuwe woningen aan de Imkerstraat en zestig huizen op het grasveld aan de Aar. Ook die nieuwe bewoners moeten hun auto straks ergens kwijt kunnen.

Op de valreep heeft het oude wijkcomité, dat volgende week wordt vervangen door een nieuw gekozen wijkraad, de wethouder daarom gevraagd haar besluit te heroverwegen en daar de nieuw wijkraad snel over te informeren.

Over de nieuwe Albert Heijn wordt al jaren gesproken. Eigenlijk had de supermarkt al lang open moet zijn, maar de grootgrutter heeft besloten te wachten tot de verbouwing van het oude Coop-pand helemaal klaar is. Dat is naar verwachting pas medio 2024.

