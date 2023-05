Zeven uithalers aangetroffen op de Maasvlakte, teller deze week op 14

Het Van Cappellen­huis kan - dankzij Capelle - weer vooruit. Nú nog een jonger publiek aanboren

De toekomst van het monumentale Van Cappellenhuis in Capelle aan den IJssel is verzekerd. De gemeente is volledig eigenaar geworden van het historische pand, achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en het contract met de vaste huurder van een deel van het gebouw is met tien jaar verlengd. ,,We hebben zekerheid voor langere termijn.”