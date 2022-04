Zeven maanden lang was Aad bezig met deze puzzel van 33.000 stukjes, nu hangt-ie aan de muur

Opeens overal agenten in chique wijk: huizen zijn filmset voor deze populaire misdaadse­rie

Ineens hingen ze er: roodwitte linten. De anders zo rustige Ringvaartweg in Rotterdam werd deze week opgeschrikt door een stoot agenten en mannen in witte pakken. Of er een moord was gepleegd in een van de chique villa’s op de grens van Prinsenland en ‘s-Gravenland? Dat is heel goed mogelijk, maar dan wel een voor televisie.

14 april