Zeven Feyenoordsupporters aangehouden na mishandeling 21-jarige man in de Kuip

Column Het onbekwame, bange varretje verpestte eerst onze zondagmid­dag en daarna de hele week

Heb lang getwijfeld over dit stukje. Soms is het goed om ergernissen op te kroppen. Tegenslag bestrijd je beter in waardigheid dan in drift. En je wilt ook geen aansteller zijn. Helaas, ik kan het niet meer ophouden. Gooi het er nu allemaal uit.

25 maart