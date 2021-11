Zet dit gerecht Nederland op de kaart als pizzaland? ‘Het is sterwaardig’

Elfie (36) werd beveiligd om haar mening, nu is ze ‘minder boos’: ‘Maar ben absoluut niet stiller geworden’

Jarenlang was ze de Rotterdamse schrijver met de meest luidruchtige mening van allemaal. Een bikkelharde column op Radio 1 over Urk was in april 2019 de druppel. ‘Kleingeestigheid gaat hand in hand met inteelt’, zei Elfie Tromp op de radio na rellen bij het huis van een Marokkaans-Nederlandse tiener. En Urk? Dat moest maar teruggegeven worden aan de zee. Resultaat: ze moest beveiligd worden. Maar inmiddels is ze minder boos, zegt ze.

7 november