Zes daders bedreigen bezorger (19) met mes en stelen geld, telefoons en sieraad

Pal naast de Kunsthal ligt een schuilkel­der (maar heb je er nu ook nog iets aan?)

In de Koude Oorlog werden op veel plekken in Rotterdam schuilkelders gebouwd. De meeste werden gesloopt, maar pal naast de Kunsthal ligt er nog eentje verstopt. Een relikwie uit een ver verleden - of hebben we er nog iets aan nu opnieuw Russisch geweld dreigt?

2 mei