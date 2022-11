Zelfs politiewagens te grazen genomen: Capelle opent jacht op bandenprikker

Bandenprik­ker slaat ook toe in Capelle: meerdere banden lek

De politie waarschuwt dat nu ook in Capelle aan den IJssel een bandenprikker actief is. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn meerdere autobanden in de wijk in de wijk ‘s-Gravenland lek gestoken, zo meldt de politie op Instagram.

19 november