Zelfs na zijn overlijden blijft kapper John een verbindende factor

Een paar jaar terug was John op vakantie in Venetië. Het was carnaval en overal werden feesten gehouden. Via via kon John aan kaartjes komen voor een luxe gekostumeerd carnavalsfeest. Omdat de kaarten buitensporig duur waren, besloten ze er van af te zien, dus liepen ze samen terug naar hun hotel. Onderweg stapten ze nog even een buurtkroeg binnen. Een kleine bar, simpele wijn en niet de mooiste kostuums, maar het werd de avond van hun leven samen.