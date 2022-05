Zelfs 77 jaar na de oorlog genieten Rotterdammers met volle teugen van de wederopbouw: ‘Krijg er kick van’

Populaire Luchtsin­gel afgesloten om ‘gevaar’, maar wat er aan de hand is, blijft onduide­lijk

De beroemde houten Luchtsingel bij Hofplein in hartje Rotterdam is deels afgesloten. Verschillende trappen naar boven zijn volledig dichtgetimmerd en er hangen briefjes met daarop de waarschuwing: ‘GEVAAR’. Wat er aan de hand is, staat de brug soms op instorten, blijft onduidelijk. De gemeente Rotterdam geeft geen uitleg. De betrokken wethouder wil eerst de Rotterdamse gemeenteraad informeren.

17 mei