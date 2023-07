Zeker vier appartementen onbewoonbaar na uitslaande brand in flat Rotterdam-Feijenoord

Dronken bestuur­ders veroorza­ken twee botsingen op een dag in Poortugaal

In nog geen drie uur hebben twee dronken bestuurders twee auto-ongelukken veroorzaakt in Poortugaal. De eerste bestuurder botste rond 14.00 uur op een boom aan de Schroeder van der Kolklaan. Tweeënhalf uur later botste de tweede bestuurder frontaal op een ander voertuig op de Albrandswaardseweg.